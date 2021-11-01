İşte en çok yağış alan bölgeler..

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağış alan bölgenin Alayköy olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yağış alan bölgeleri şu şekilde sıraladı:

“Alayköy: 4 kg/m²; Esentepe, Yenierenköy, Pile, Sipahi, Dipkarpaz: 3 kg/m²; Karaoğlanoğlu, Kantara, Mehmetcik, Ziyamet, Beylerbeyi, Kozankoy:2 kg/m².”

Açıklamada yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi

Bu habere tepkiniz:



01/11/2021 11:16