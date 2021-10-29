İşte en çok yağış alan bölgeler..

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı.

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29/10/2021

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İşte en çok yağış alan bölgeler..

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Devlet Üretme Çiftlikleri bölgesine düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Devlet Üretme Çiftlikleri’nde 19, Akdoğan ve Kırıkkale’de 17, Beyarmudu’nda 14, Vadili’de 12, Çayönü’nde 4, Mağusa ve Taşpınar’da 2 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

29/10/2021 11:10
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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