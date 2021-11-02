İşte en çok yağış alan bölgeler..

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Mehmetçik’te kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre Mehmetçik’i metrekareye 4 kg ile Yeşilırmak ve 2 kg ile Zaferburnu, Kalkanlı ile Akdeniz takip etti.

Zümrütköy, Kozanköy, Karaoğlanoğlu, Mağusa ve Çamlıbel’de ise metrekareye 1 kg yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg’ın altında yağış ölçüldü.

Bu habere tepkiniz:



02/11/2021 12:00