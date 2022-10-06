İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale 31 kg/m², Serdarlı 22 kg/m², Alevkaya 21 kg/m², Esentepe 16 kg/m², Ercan 13 kg/m², Düç12 kg/m², Mallıdağ, İskele 11 kg/m², Kırıkkale 7 kg/m², Tatlısu 6 kg/m², Vadili 5 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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06/10/2022 11:21