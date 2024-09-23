İşte en çok yağış alan bölgeler...

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23/09/2024

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte KKTC’de meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, dün ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Sandallar’da 29, Akıncılar’da 25, Beyarmudu'nda 23, Dörtyol’da 17, Vadili’de 14, Akdoğan’da 13, Geçitkale, Devlet Üretme Çiftliği’nde 7, İskele, Ercan ve Çayönü’de 6, Mehmetçik’te 5, Değirmenlik ve Kırıkkale’de 4 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 4 kilogramdan az yağış kaydedildi.

23/09/2024 11:43
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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