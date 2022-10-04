İşte en çok yağış alan bölgeler...

Ülkede, bu sabah 08.00 itibarıyla, son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Gaziveren’de ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, en fazla yağış, metrekareye 12 kilogram ile Gaziveren’de kaydedildi. Doğancı’da metrekareye 5 kilogram; Taşpınar, Yeşilırmak, Bostancı, Güzelyurt ve Dipkarpaz’da ise metrekareye bir kilogram yağış ölçüldü.

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04/10/2022 12:13