İşte en çok yağış alan bölgeler...

En fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Gaziveren’de ölçüldü

ads ads ads ads
04/10/2022

ads
İşte en çok yağış alan bölgeler...

Ülkede, bu sabah 08.00 itibarıyla, son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 12 kilogram ile Gaziveren’de ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, en fazla yağış, metrekareye 12 kilogram ile Gaziveren’de kaydedildi. Doğancı’da metrekareye 5 kilogram; Taşpınar, Yeşilırmak, Bostancı, Güzelyurt ve Dipkarpaz’da ise metrekareye bir kilogram yağış ölçüldü.

04/10/2022 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.