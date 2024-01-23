İşte en çok yağış alan bölgeler...

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23/01/2024

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede, metrekareye Alevkaya’ya 56 kg, Beylerbeyi’ne 36 kg, Taşkent’e 35 kg, Esentepe’ye 28 kg, Dipkarpaz ve Kantara’ya 26 kg, Salamis’e 25 kg, Boğaz’a 23 kg, Ercan’a 22 kg, Zaferburnu’na 21 kg yağış düştü. 

Diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 20 kg arası yağış kaydedildi. 

23/01/2024 11:15
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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