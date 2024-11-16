İşte en çok yağış alan bölgeler...

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16/11/2024

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, en fazla yağış 25 kg/mile Ziyamet’te kaydedilirken, metrekareye İskele’de 9, Serdarlı’da 6, Yenierenköy ve Esentepe’de 5, Tatlısu’da 4, Dipkarpaz ve Sipahi’de 3, Alevkaya, Mehmetçik ve Taşkent’te 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde 0,2 ile 2 kilogram arası yağış kaydedildi.

16/11/2024 11:16
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, yağış
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