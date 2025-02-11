İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 87 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

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11/02/2025

İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 87 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 87 Kg/M², Taşkent   58  Kg/M², Boğaz 57  Kg/M², Girne 46 Kg/M², Alevkaya 40  Kg/M², Esentepe 34  Kg/M², Karaoğlanoğlu 25 Kg/M²,  Kozanköy, Lapta           18  Kg/M², Selvilitepe, Sipah, 17  Kg/M², Yenierenköy 15  Kg/M², Balıkesir 14  Kg/M², Gönyeli 13  Kg/M², Alsancak 12  Kg/M”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.

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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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