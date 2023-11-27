İşte en çok yağış alan bölgeler...
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.
27/11/2023
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.
Daire tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekareye
Selvilitepe’de 27, Yeşilırmak’ta 24, Çamlıbel ve Kalkanlı’da 16, Karaoğlanoğlu’nda 15, Kantara ve Beylerbeyi’nda 14, Akdeniz’de 13, Girne’de 12, Kozanköy’de 11, Alsancak’ta 9 kilogram yağış düştü.