İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.

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27/11/2023

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İşte en çok yağış alan bölgeler...


Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.

Daire tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekareye

Selvilitepe’de 27, Yeşilırmak’ta 24, Çamlıbel ve Kalkanlı’da 16, Karaoğlanoğlu’nda 15, Kantara ve  Beylerbeyi’nda 14, Akdeniz’de 13, Girne’de 12, Kozanköy’de 11, Alsancak’ta 9 kilogram yağış düştü.

27/11/2023 11:20
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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