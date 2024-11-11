İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Lapta’ya düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında en çok yağışların 26 kilogram ile Lapta ve 25 kilogram ile Selvilitepe’ye düştüğünü açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Lapta 26, Selvilitepe 25 , Kozanköy 22, Kırıkkale 20, Kantara, Mehmetcik, Esentepe 17, Yenierenköy 16 , Sipahi, Girne 15, Karaoğlanoğlu, Kaleburnu 13, Zaferburnu, Koruçam, Beyarmudu 12, Akıncılar 11, Çamlıbel, Alayköy, Beylerbeyi 10 kg”