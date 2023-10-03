İşte en çok yağış alan bölgeler...

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03/10/2023

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile ise Karaoğlanoğlu’nun aldığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün sabah itibarıyla yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

Sipahi    15 kg/m², Gazimağusa 14 kg/m², Girne 9 kg/m², Mehmetçik 6 kg/m², Selvilitepe 4 kg/m², Ziyamet 3 kg/m², DÜÇ ,Akıncılar     1 kg/m².

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

03/10/2023 11:26
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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