İşte en çok yağış alan bölgeler...

Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da metrekareye 3 kg yağmur

ads ads ads ads
21/12/2022

ads
ads
İşte en çok yağış alan bölgeler...

 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 3 kg Vadili, Ercan ve Lefkoşa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Vadili, Ercan, Lefkoşa 3 kg/m², Çayönü, Alayköy, Zümrütköy, Doğancı, Akıncılar, Lefke, Balıkesir, Bostancı, Güzelyurt, Mağusa 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

21/12/2022 11:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.