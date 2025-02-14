İşte en çok yağış alan bölgeler...

 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Serdarlı’da kaydedildi.

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14/02/2025

İşte en çok yağış alan bölgeler...

 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Serdarlı’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Serdarlı 4 kg/m²; Selvilitepe, Alevkaya  3 kg/m²; Değirmenlik, Geçitkale, Sandallar 2 kg/m²”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış düştü.

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TAGS: iş kazası, haber, kıbrıs
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