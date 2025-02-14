İşte en çok yağış alan bölgeler...
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Serdarlı’da kaydedildi.
YAYIN TARİHİ:
14/02/2025
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Serdarlı’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Serdarlı 4 kg/m²; Selvilitepe, Alevkaya 3 kg/m²; Değirmenlik, Geçitkale, Sandallar 2 kg/m²”
Diğer yörelere ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış düştü.
YAYIN TARİHİ: