İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 17 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

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12/11/2022

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 17 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 17 kg/m², Kantara 11 kg/m², Beylerbeyi 5 kg/m², Girne 4 kg/m², Çamlıbel, Salamis, Boğaz 3 kg/m², Koruçam, Zaferburnu 2 kg/m², Alevkaya, Taşpınar, Kırıkkale, Esentepe 1 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

12/11/2022 11:40
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TAGS: yağış, yağmur
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