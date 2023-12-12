İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Mağusa’ya düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar saptanan yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mağusa: 11 kg/m²; Yeşilırmak, Dörtyol: 10 kg/m²; Alayköy: 9 kg/m²; Zaferburnu, Türkeli, Beyarmudu, Karaoğlanoğlu: 8 kg/m²; Salamis,Girne, Alsancak, Mallıdağ: 6 kg/m²; Gönyeli, Mehmetcik, Tatlısu, Selvilitepe, Geçitkale, Beylerbeyi: 5 kg/m².”

Açıklamada, diğer yörelerde 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.