İşte en çok yağış alan bölgeler...

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 9 kilogram ile Balıkesir’de ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından açıklanan bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Balıkesir’de metrekareye 9 kilogram, Serdarlı’da 7 kilogram, Alevkaya’da 5 kilogram, Vadili’de 3 kilogram, Kırıkkale’de 2 kilogram ve Ercan ile Değirmenlik’te 1 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış ölçüldü.