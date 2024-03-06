İşte en çok yağış alan bölgeler...

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06/03/2024

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Beyarmudu bölgesine düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Beyarmudu'nda metrekareye 24 kilogram  yağış kaydedildi.

Bu sürede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beyarmudu: 24 kg/m²; Mağusa: 23 kg/m²; Çayönü: 8 kg/m²; Pile  4 kg/m²; Kalkanlı: 2 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

06/03/2024 11:47
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TAGS: haber, kıbrıs
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