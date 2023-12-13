İşte en çok yağış alan bölgeler...

ads ads ads ads
13/12/2023

ads
İşte en çok yağış alan bölgeler...


Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08:00 itibarıyla son yirmi dört saatte en çok yağışın metrekareye 31 kg ile Yenierenköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Yenierenköy’ü metrekareye 23 kg ile Geçitkale, 21 kg ile Sipahi, 16 kg ile İskele, 15 kg ile Mehmetcik ve Serdarlı takip etti.

Yağış alan diğer bölgelerde ölçülen yağış miktarları ise şöyle:

“Çayırova 12 kg/m², Alayköy ile Vadili  7 kg/m², Alsancak 6 kg/m², Dipkarpaz ve Tatlısu 5 kg/m²”

 

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kg arası yağış ölçüldü.

13/12/2023 11:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.