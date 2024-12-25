İşte en çok yağış alan bölgeler...

Zafer Burnu, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışı alan bölge oldu. Zafer Burnu’nda metrekareye 12 kg yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış miktarları raporuna göre, dün sabah 08.00 ile ile bu sabah 08.00 arasındaki sürede, Kaleburnu’na 11, Pile’ye, 7, Salamis ve Beyarmudu’na 5, İskele, Sipahi, Çayönü, Yenierenköy, Geçitkale ve Sandallar’a 4, Gazimağusa, Ziyamet, Akdoğan, Dörtyol ve Mehmetçik’te ise 3 kg yağış ölçüldü.