İşte en çok yağış alan bölgeler...
Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.
20/10/2023
Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Dipkarpaz’a düştüğünü açıkladı.
Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah ile bu sabah 08.00 arasındaki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 29 kg/m²; Taşpınar 26 kg/m²; Sipahi 10 kg/m²; Akdeniz, Ercan, Gaziveren 2 kg/m²; Esentepe, Gemikonağı, Girne, Kaleburnu, Yenierenköy, Lefke 1 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1,0 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.