İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

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19/01/2024

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekareye Dörtyol’a 3, Akıncılar’a 2, Kantara, Mallıdağ ve Devlet Üretme Çiftliği bölgelerine ise 1 kilogram yağış düştü. 

Diğer bölgelerde ise metrekareye 0.5 kilogramdan az yağış kaydedildi. 

19/01/2024 12:11
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TAGS: haber, kıbrıs
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