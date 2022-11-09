İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.

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09/11/2022

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Sipahi’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Sipahi’de 32, Yenierenköy’de 22, Zafer Burnu’nda 7, İskele’de 6, Değirmenlik, Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda 4 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

09/11/2022 12:21
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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