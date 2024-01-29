İşte en çok yağış alan bölgeler...

ads ads ads ads
29/01/2024

ads
İşte en çok yağış alan bölgeler...

 Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün ve bu sabah 08.00 arası son bir günde metrekareye Gemikonağı’nda 15, gaziveren ve Gönyeli’de 13, Geçitkale ve Gönendere’de 12, Lefkoşa’da 11, Türkeli ve Doğancı’da 10, Boztancı, Değirmenlik ve Balıkesir’de 9, Akıncılar, Esentepe, Taşkent ve Beylerbeyi’nde 8, Boğaz, Zümrütköy, Ercan, YDÜ bölgesi ve Dörtyol’da 7, Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Güzelyurt ve Serdarlı’da 8 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 5 kilogram arası yağış kaydedildi.

29/01/2024 12:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.