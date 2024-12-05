İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, en fazla yağış 77 kilogram/m2 ile Sandallar’da kaydedilirken, İskele’de metrekareye 21, Mehmetcik’de 17, Zafer Burnu ve Koruçam’da 14, Kaleburnu’da 9, Ziyamet ve Yenierenköy’de 7, Dipkarpaz’da 5 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerdeyse 0,1 ile 5 kg/m2 arası yağış kaydedildi.