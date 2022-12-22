İşte en çok yağış alan bölgeler...

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 8 kg/m², Sipahi, Pile 4 kg/m², Yenierenköy, Dipkarpaz 3 kg/m², Beylerbeyi, Selvilitepe, Esentepe, Karaoğlanoğlu 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2022 12:29