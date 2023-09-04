İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen en çok yağışın 36 kg ile Geçitkale'de kaydedildiğini açıkladı. 

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04/09/2023

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte metrekareye düşen en çok yağışın 36 kg ile Geçitkale'de kaydedildiğini açıkladı. 

Daireden yapılan açıklamaya göre dün ve bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatte metrekareye Geçitkale’de 36, Yenierenköy’de 9, Kantara’da 2, Çayırova ve İskele’de 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

04/09/2023 12:45
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TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
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