İşte en çok yağış alan bölgeler...

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14/01/2023

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İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere göre dağılımı açıkladı. En fazla yağış metrekareye 76 kilogram ile Salamis’e düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Salamis’te 76, Çayırova’da 59, İskele’de 54, Mehmetçik’te 50, Gazimağusa’da 47, Çayönü, Beyarmudu’nda 43, Geçitkale’de 42, Gönendere, Akdoğan’da 37, Esentepe’de 27, Mallıdağ, Beylerbeyi, Alevkaya’da 25, Serdarlı, Vadili’de 23 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

14/01/2023 13:00
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TAGS: yağış, yağmur
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