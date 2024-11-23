İşte en çok yağış alan bölgeler...
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Çayırova’da kaydedildiğini açıkladı.
23/11/2024
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Çayırova’da kaydedildiğini açıkladı.
Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye Çayırova'da 50 kg, Tatlısu'da 43kg, Ziyamet'te 17kg, Esentepe'de 13kg, Kantara ve Mehmetçik'te 9kg, Kaleburnu'nda 8 kg, Gazimağusa'da 5 kg, Sipahi ve Dipkarpaz'da 4 kg yağış düştü.
Diğer yörelerde ise metrekareye 0,2-3 kg arasında yağış kaydedildi.23/11/2024 13:20