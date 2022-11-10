İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, Tatlısu’da metrekareye 35 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar bazı bölgelerde kaydedilen yağış miktarları şu şekilde paylaşıldı :

“Tatlısu 35, Mallıdağ 30, Esentepe ve Karaoğlanoğlu 20, Beylerbeyi 18, Girne ve Yenierenköy 16, Kantara ve Mehmetcik 13, Zaferburnu 12, Kaleburnu 11 kilogram. Diğer yöreler ise 0,1 ile 10 kilogram arası yağış aldı.

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10/11/2022 13:25