İşte en çok yağış alan bölgeler...

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28/12/2024

İşte en çok yağış alan bölgeler...

 Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Salamis bölgesinde metrekarede 10 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat  08.00 itibarı ile  son 24 saatte  bölgelerde metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Salamis 10 kg, Zafer Burnu 9 kg, Alsancak ve Lapta 7 kg, Serdarlı ve Dipkarpaz 6 kg, Karaoğlanoğlu 5 kg, Mağusa, Selvilitepe ve Yenierenköy 4 kg, Esentepe, Girne, Sipahi ve Vadili 2 kg.”

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