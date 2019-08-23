İşte Erdoğan-Tatar görüşmesinin perde arkası

Haber Kıbrıs-Özel

Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucunda 20 Temmuz’da Lefkoşa’da imzalanan anlaşma kapsamında öngörülen 750 milyon TL’lik hibe desteğinin KKTC’ye aktarılabilmesi için siyasi düzeyde çalışmalar tamamlandı.

Uzun süredir 750 milyon TL’lik kaynağın kalemleri konusunda belirsizlik yaşandığı için kaynak aktarımı yapılamıyordu. Haber Kıbrıs’ın ulaştığı bilgiye göre Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından altyapı yatırımlarına 156 milyon TL, reel sektör projelerine 47,5 milyon TL ve savunma giderleri için de 546,5 milyon TL ayrılacağı netleşmiş oldu. Böylelikle uzun yılların ardından ilk kez 2019 yılında Türkiye’nin KKTC’nin bütçe açığına katkı yapmayacağı da kesinleşmiş oldu.

Taraflar 2020-2022 dönemini kapsayacak üç yıllık anlaşmanın hazırlıklarına başlanması ve Ekim ayı sonuna kadar bu anlaşmanın imzalanması konusunda da mutabakata vardı.

KKTC’de 2020 yılında ekonominin girdiği darboğazı aşabilmesi için hükümetin ciddiyetle mali disiplini yeniden tesis etmesi ve yapısal reformları hayata geçirmesi gerekeceği değerlendiriliyor.