İşte Ergüçlü'nün akıllardan çıkmayan yıllar önce kaleme aldığı yazısı

Hayatını bugün sabah saatlerinde kaybeden duayen gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’nün 30 Temmuz 2008 tarihinde Kıbrıs gazetesindeki görevinden ayrılırken kaleme aldığı veda yazısı akıllara geldi.

Tam 15 sene önce Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ederek emekliye ayrılan Süleyman Ergüçlü, akıllardan çıkmayan bir veda yazısı kaleme almıştı. Ergüçlü, yazısında yazdığı gibi hayatı boyunca üretmeye devam etti.

Ergüçlü’nün 30 Temmuz 2008’de kaleme aldığı “Her yolun bir sonu vardır” başlıklı veda yazısı şöyle:

Her yolun bir sonu vardır

Çok klasik laftır, “makamlar kalıcı değil”… Gerçekten öyle… Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenliği de öyle… Gelirsiniz, nöbetinizi tutarsınız ve gidersiniz… Benim de bu makamdaki nöbetim sona erdi… Bugünden itibaren artık bu görevi başka arkadaşlar yerine getirecek…

Bir yerlere mi gidiyorum?.. Hayır hayır buralardayım… Yine her cumartesi Asmaaltı’ndaki fırıncı İlker’e takıldıktan sonra, Büyükhan’da Ahmet Usta’nın yerinde bira içeceğim… Yine beni zaman zaman Karpaz tepelerinde Hektor’la sohbet ederken görebileceksiniz… Yine zaman zaman Ay Filon’a gidip, Maşallah’la beraber gün batımını seyredeceğim… Kısacası buralardayım…

Ben nöbetimi tuttum… İyi mi tuttum kötü mü tuttum, onu ben takdir edemem… Ancak okuyucular takdir edebilir… Bütün dileğim, okuyucudan geçer not almak…

Buruk değilim desem yalan olur… Kıbrıs gazetesi elime doğdu… 10 gün sonra 20 yaşını dolduruyor… Ona uzun ömürler dilerim… Ama kendimi şu anda kız evlendiren babalara benzetiyorum… Her şey iyi güzel ama neticede kız elden gidiyor… Dolayısıyla evet içim buruk… Hüzünlüyüm… Ama nöbetim bitti… Gidiyorum…

Okurlarla artık nerede ne zaman nasıl buluşurum?... Veya bir daha buluşur muyum?... Bilemem… Şimdi tek düşüncem biraz dinlenmek… Çünkü çok yoruldum… Ve dinlenmem lazım… Kendime, aileme biraz zaman ayırmam lazım… Ve şimdi bunu yapacağım…

Köşe yazısı yazmaya başladığımda, ilk yazımın başlığı “Merhaba” idi…Bu yazımın başlığının da “Elveda” olmasını istemedim… Ama elveda… Bu yolun sonu da buradaymış…