İşte Erken Uyanmanın Yolları

Erken uyanmak sizi dünya çapında bilinen bir lider yapmayabilir ama en azından size gün içerisinde yapmanız gerekenleri planlama ve yerine getirme şansını verebilir. Sabah beşte uyandığınızı, çok iyi bir şekilde dinlenmiş olduğunuzu ve gün için hazır olduğunuzu düşünün.

Henüz güneş doğmamış, her yer sessiz. Biraz çay içersiniz, belki bulmaca çözersiniz ve gün içinde kendiniz için belirlediğiniz hedefleri yapmaya koyulursunuz. Kulağa ne kadar fantastik geliyorsa o kadar imkansızlıktan uzak aslında.

NEDEN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ UYUMALIYIZ?

Uyku harikaya bir şeydir, ancak sabahın erken saatleri bir şeyler yapmak için en iyi saatlerdir. Sabah beşte iş yerinizdeki hiç kimse sizden onlarla konuşmanızı, elektronik postalara cevap vermenizi beklemez veya birlikte yaşadığınız kişiler sizden onlara kahvaltı hazırlamanızı veya sabah söylenmelerini dinlemenizi beklemez.

İster en önemli görevinizi halletmek olsun ister işe gitmeden önce antrenman yapmak olsun huzur ve sessizlik bir şeyleri yapabilmek için çok önemlidir. (Son dakika sorumlulukları genellikle geceleri ortaya çıkar, ancak sabah çalışması oldukça sürdürülebilir bir rutindir.)

Edith Zimmerman’ın da dediği gibi sabahın erken saatlerindeki benliğimiz günü normal benliğimiz için daha keyifli bir hale getirir. Bu sabahın erken saatlerinde kendi gücünüzü hafife almak da olabilir. Sabah sabah ne yapabilirim ki diyebilirsiniz.

Ancak tarih boyunca birçok başarı elde etmiş tonlarca erken kalkan insan vardır. Örneğin, Thomas Jefferson hava durumunu tahmin etmek için güneşin doğumuyla birlikte uyanırdı.

Apple şirketinin CEO’su sabah 3:45’te uyandığı biliniyor.

İŞTE ERKEN UYANMANIN 7 YOLU!

Tabi ki herkes için geçerli değildir. Bazı insanlar genetik olarak gece kuşu olmaya meyillidirler. Ancak yine de erken uyanma konusuna şans vermek isteyebilirsiniz.

1. AĞIRDAN ALIN

Daha yeni başladığınızda uyanma vaktinizi 15-20 dakika geriye almanız önerilir. Eğer normalde sekizde uyanıyorsanız aniden uyanma saatinizi beşe çekmek sizi zombi gibi hissettirebilir.

2. ERKEN UYUYUN

Uykusuzluk çekmek istemezsiniz bu yüzden size uygun bir uyku zamanı belirleyin ve ona uyun. Eğer uyku saatiniz yaklaşmışsa ve uyuyamayacak gibi hissediyorsanız en azından yatağın içine girin ve uyuya kalana kadar kitap okuyun.

Yatağa girdikten sonra herhangi bir teknolojik cihaz ekranına bakmayın çünkü yayılan ışık vücudumuzun gündüz sanmasına neden olur.

3. SABAH İÇİN BİR PLANINIZ OLSUN

Huzurlu sabah vakitlerinizde ne yapmak istiyorsunuz?

Eğer bir amacınız yoksa muhtemelen yapacağınız şey yatağa geri dönmek olur.

4. KAHVALTI YAPIN

Erken kalkmak öğle yemeğinden önce çok vaktiniz var demektir bu yüzden kahvaltı yapmak kaçınılmazdır. Ayrıca teorik olarak lezzetli bir kahvaltı sabahın erken saatlerinde dört gözle bekleyeceğiniz bir şeydir. Kahvaltınızı sizi dinç hissettirmesi için karmaşık karbonhidratlar ve bolca liften oluşan besinlerden hazırlayın.

5. YUMUŞAK TONLU BİR ALARM SESİ KULLANIN

Eğer alarm sesinizi değiştirmişseniz ancak erken uyanmak hala tırnaklarınız sökülüyormuş gibi hissettiriyorsa size önerebileceğim bir uygulama var.

Sleep cycle adlı bu uygulama ayarladığınız saatte sizi uyandırmak yerine ayarladığınız saate yakın uyku döngünüzün hafiflemiş olduğu bir zamanda sizi uyandırır. Uyanmayı daha az ürkünç yapar.

6. ALARMINIZ YANI BAŞINIZDA OLMASIN

Eğer alarmınız yanı başınızda duruyorsa bir de uzak bir yere koymayı deneyin. Eğer alarmı kapatmak için odayı gezmeniz gerekirse tekrar uyuyakalma ihtimaliniz azalır. Alarm olarak telefon uygulaması kullanıyorsanız gece yatağa girdiğinizde cihazınızı kolunuzun erişemeyeceği bir yere koyarsanız bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.

7. TÜM BUNLARA UYUN!

İlk erken kalktığınız gün en kötü erken kalktığınız gündür. Ancak endişelenmenize gerek yok vücudunuz bu duruma uyum sağlayacaktır. Inandığınız sürece yapabilirsiniz!

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12/11/2022 19:50