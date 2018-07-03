İşte Facebook'un gizli verilerini paylaştığı 61 şirket

Sosyal paylaşım platformu Facebook, 2015 yılında “Facebook ile giriş yap” seçeneği bulunan 61 teknoloji şirketinin kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.

Facebook, Mayıs 2015'te uygulamayı bıraktığını söyledikten sonra 61 donanım ve yazılım üreticisi ile bilgi paylaşmaya devam ettiğini kabul etti. Sosyal paylaşım platformu devi, ABD’de Facebook’un davası ile ilgilenen kurula 747 sayfalık belge teslim etti. Dokümanlar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e Nisan ayında Kongre üyeleri tarafından yöneltilen yüzlerce soruya yanıt niteliğinde sunuldu.

Facebook, arama motoru AOL'den kargo şirketi UPS'ye ve arkadaş bulma uygulamalarına kadar birçok şirkete özel bir “tek seferlik” altı aylık bir veri paylaşımı uzatması sağladığını da açıkladı. Kullanıcıların izni olmadan paylaşılan veriler ise arkadaşların isimlerini, kullanıcıların cinsiyetlerini ve doğum tarihlerini içeriyor.