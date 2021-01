İşte fark etmeden çok uzun süre kullandığımız ürünler

Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini atmakta tereddüt etmiyoruz çünkü sağlığımıza zarar verebileceklerini biliyoruz. Evimizde de çoktan çöpe atmamız gereken başka şeylerle dolu ve biz bunun farkında bile değiliz. İşte bu ürünlerden bazıları:

Maskara

Göz makyajı ürünleri en kısa raf ömrüne sahip makyaj malzemeleri. Maskarayı her uyguladığınızda kirpiğinizde bulunan bakteriler fırçaya bulaşır ve her seferinde gittikçe artar. Uzmanlar, bu ürünün uzun süre kullanılması göz enfeksiyonuna yol açabileceğinden, her 3 ayda bir maskara değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Kumaş toka

Kumaş saç tokalarını çok uzun süre kullanırsanız saçınıza zarar verebilir. Elastik bant biraz gerilmişse veya bütünlüğü bozulmuşsa, lastik kısmı açığa çıkarabilir. Bu lastik kısımlar da saça yapışabilir ve saç kırılmaya başlayabilir.

Islak mendil

Islak mendiller, genellikle açıldıktan sonra bir yıla kadar saklanabilir. Bu süreden sonra antibakteriyel özelliklerini kaybederler. Ancak uygun olmayan şekilde depolanmışlarsa, onlardan daha da erken kurtulmalısınız. Çok sıcak veya çok soğuk koşullarda saklanırsa ıslak mendiller kolaylıkla bozulabilir.

Tuvalet fırçası

Bu göze çarpmayan eşya yıllarca bir evde saklanabilir. Tuvalet fırçasını haftalık olarak temizleseniz bile, üzerindeki tüm bakterilerden kurtulmak mümkün değil. Kıllar deforme olmaya ve sararmaya başladığında mutlaka değişmelisiniz.

Banyo oyuncakları

Çocukların çok sevdiği banyo oyuncaklarını yaklaşık 3 ayda bir değiştirmelisiniz. Islak kaldığından dolayı içlerinde küf oluşur ve bu da çocuğunuz için tehlikeli olabilir. Lastik oyuncakların ömrünü uzatmak için her kullanımdan sonra kaynar su ve deterjanla durulayın. Suyun içeri girmesini önlemek için içlerindeki deliği de yapıştırıcıyla kapatabilirsiniz.

Teflon tencere

Teflon tava ve tencereler en fazla 2-3 yıl dayanır. Daha sonra kaplaması sağlam gözükse bile mutlaka değiştirmelisiniz. Çünkü bir süre sonra zehirli gazlar çıkarabilir ve uzun süreli kullanımı sağlık için zararlı olabilir.

Rende

Rendeyi ne kadar yıkarsanız yıkayın üzerindeki yemek artıklarından kurtulmak son derece zor. Aynı zamanda bıçakları da zamanla körleşir ve daha az verimli hale gelir. Kullanım süresi ortalama 4 yıl olan bu mutfak gerecini de değiştirmenizin zamanı gelmiş olabilir.

Bulaşık süngeri

Temizlik için kullandığımız bulaşık süngerleri, bakteriler için tam bir üreme zemini. Üzerinde çok çabuk bakteriler birikeceğinden, mutlaka haftada bir değiştirmelisiniz.

Tıraş bıçağı

Çoğu insanın düşündüğünden daha sık değiştirilmeleri gerekir. Eğer her gün kullanılıyorsa 1 haftalık kullanımdan sonra tıraş başlığı değiştirilmeli. Zamanla bıçağı da körleşebilir ve kör bir bıçak kullanmak tahrişe ve kesiklere neden olabilir.

