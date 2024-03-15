İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. Organizasyonda yoluna devam eden takımlar arasında temsilcimiz Fenerbahçe de bulunuyor. Kura çekimi bugün yapılacak. İşte sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler netleşti.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilse de skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sıra kura çekimine geldi. Organizasyonun çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

Fenerbahçe ile çeyrek final bileti alan Viktoria Plzen, PAOK, Fiorentina, Lille, Aston Villa, Club Brugge ve Olympiakos, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.