İşte Futbolda Haftanın Programı

Futbolda AKSA Ligleri bu akşam Doğan Türk Birliği-Cihangir maçıyla başlıyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Mücadelede Fehim Dayı düdük çalacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de ilk hafta programı şöyle:

16 Eylül Perşembe

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı:

Doğan TB – Cihangir (19.00)

Fehim Dayı

17 Eylül Cuma

AKSA Süper Lig:

Atatürk Stadı:

Yenicami – Merit A. Yeşilova (19.00)

Utku Hamamcıoğlu

AKSA Birinci Lig:

Erdal Barut Stadı:

Esentepe – Mormenekşe (16.30)

Mehmet Sezener

18 Eylül Cumartesi:

AKSA Süper Lig:

Canbulat Stadı: Mağusa TG – Y. Dumlupınar (16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türk Ocağı (16.30)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (19.00)

AKSA Birinci Lig:

Tahsin Merteçi Stadı: Yalova – Düzkaya (16.30)

Cumhuriyet Stadı: G.Birliği – Görneç (16.30)

İncirli Stadı: İncirli – CB Gençlik Gücü (16.30)

19 Eylül Pazar

AKSA Süper Lig:

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Baf ÜY (16.30)

Mete Adanır Stadı: Girne HE – Göçmenköy (16.30)

100. Yıl Stadı: Mesarya – Lefke (16.30)

AKSA Birinci Lig:

Osman E. Mehmet Stadı: Y.Boğaziçi – B.Bağcıl (16.30)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Dörtyol (16.30)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Çanakkale (16.30)

Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (16.30)

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16/09/2021 12:27