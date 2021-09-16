İşte Futbolda Haftanın Programı
16/09/2021
Futbolda AKSA Ligleri bu akşam Doğan Türk Birliği-Cihangir maçıyla başlıyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Mücadelede Fehim Dayı düdük çalacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de ilk hafta programı şöyle:
16 Eylül Perşembe
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı:
Doğan TB – Cihangir (19.00)
Fehim Dayı
17 Eylül Cuma
AKSA Süper Lig:
Atatürk Stadı:
Yenicami – Merit A. Yeşilova (19.00)
Utku Hamamcıoğlu
AKSA Birinci Lig:
Erdal Barut Stadı:
Esentepe – Mormenekşe (16.30)
Mehmet Sezener
18 Eylül Cumartesi:
AKSA Süper Lig:
Canbulat Stadı: Mağusa TG – Y. Dumlupınar (16.30)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Türk Ocağı (16.30)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Hamitköy (19.00)
AKSA Birinci Lig:
Tahsin Merteçi Stadı: Yalova – Düzkaya (16.30)
Cumhuriyet Stadı: G.Birliği – Görneç (16.30)
İncirli Stadı: İncirli – CB Gençlik Gücü (16.30)
19 Eylül Pazar
AKSA Süper Lig:
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Baf ÜY (16.30)
Mete Adanır Stadı: Girne HE – Göçmenköy (16.30)
100. Yıl Stadı: Mesarya – Lefke (16.30)
AKSA Birinci Lig:
Osman E. Mehmet Stadı: Y.Boğaziçi – B.Bağcıl (16.30)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Dörtyol (16.30)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Çanakkale (16.30)
Sadık Cemil Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (16.30)