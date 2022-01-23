İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini bitirdi. Domenec Torrent, Berkan ve Taylan'ın yokluğunda Kasımpaşa karşılaşmasında Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'u oynatmıştı. Beklenen orta saha Portekiz'den geliyor. Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı.

PORTEKİZ MEDYASI DUYURDU! GEDSON GALATASARAY'DA

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etti. Gelen bilgiye göre sarı kırmızılılar Gedson'u 1.5 seneliğine kiraladı. Benfica, sezon başında Gedson'un takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

GEDSON FERNANDES'TEN SONRA İLK HEDEF OKAN KOÇUK

Galatasaray devre arasında Okan Koçuk'u da Giresunspor'dan geri istedi. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Koçuk, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Giresunspor henüz bu teklife olumlu yanıt vermedi.

İSMAİL YERİNE FATİH ÖZTÜRK

Domenec Torrent'in Trabzonspor karşısında İsmail Çipe yerine Fatih Öztürk'e forma şansı vermesi bekleniyor. İsmail Çipe, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Kasımpaşa maçında Nef Stadyumu'ndaki taraftarlar İsmail'e tepki göstermişti.

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23/01/2022 12:39