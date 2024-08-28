İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel UEFA ülke puanımız!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçtan ise 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İşte bu maçların ardından UEFA güncel puanımız ve sıralamamız...

1- İNGİLTERE: 89,303

2- İTALYA: 79,168

3- İSPANYA: 74,132

4- ALMANYA: 71,785

5- FRANSA: 58,236

5- HOLLANDA: 54,733

7- PORTEKİZ: 50,316

8- BELÇİKA: 44,200

9- ÇEKYA: 37,050

10- TÜRKİYE: 35,600

11- NORVEÇ: 31,250

12- İSRAİL: 30,375

13- AVUSTURYA: 29,700