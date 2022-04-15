İşte garip davranışların açıklamaları

Köpekler zaman zaman çok tuhaf davranışlar sergilemeye veya sergilemeye meyillidirler ve biz de onları aptal olarak adlandırarak bunu üzerimizden atma eğilimindeyiz. Ancak pek çoğu bunun ciddi bir şey olabileceğinin veya çok fazla şey okuduğunuzun farkında değil. İşte yaptıkları birkaç garip şey ve nedenleri...

ANİ YAKINLAŞMALAR

Dışarı çıktıklarında gördüğünüz bu rastgele enerji patlaması, mutluluklarını böyle gösteriyor. Bu, onların birikmiş tüm enerjiyi salıverme yöntemidir, ancak işin püf noktası, bunu yalnızca sağlıklı köpeklerin yapmasıdır.

KÖPEKLER NEDEN ÇEVRENİZDE DÖNER?

Aniden daireler çizmeye başladıklarında sandığımız gibi deli değiller. Aslında köpeğinizi veterinere götürmeniz gerektiğinin bir işaretidir.

Küçük halkalar genelde coşku ve mutluluk belirtileridir ancak normalin dışında bir durum sezdiğinizde dikkatli olmalısınız, bu beyin lezyonları, nöbetler ve iç kulak enfeksiyonları anlamına gelebilir

KÖPEKLER NEDEN ÇİM YER

Ot yemek normaldir ve atalarından gelen genlerin devreye girmesi nedeniyle oldukça fazladır.

Bazı veteriner teorilerine göre, çim lif açısından yüksek olduğu için büyük olasılıkla vücutlarındaki parazitleri temizlemelerine yardımcı olur.

KÖPEKLER NEDEN KAKA KOKLAR?

Evet, biz insanlar için iğrenç ama köpekler için normal! Ya malabsorpsiyon hastalıkları ya da kurtlar gibi atalardan kalma hayatta kalma içgüdüleri olabilir ve başka hiçbir şey yoksa kaka da yiyebilirler. Ancak, bunu yaparken köpeğinizi korkutmayın veya azarlamayın.

Bunun yerine köpeğin çevresini temiz tutmak en iyisidir.

Can sıkıcı ama bu alışkanlık diğer köpek hakkında bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. Köpeğin dost mu yoksa düşman mı olduğunu anlayabilirler. Burunlarındaki 300 milyon koku alıcısı, köpeğin tavrını, kişiliğini ve ne kadar mutlu ya da korkmuş olduğunu belirlemelerine yardımcı olur.

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15/04/2022 18:40