İşte geldik gidiyoruz bilinmez bir diyara - Kamil Kolcu yazdı

Avrupa Ralli Şampiyonası ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın “Lefkoşa Seyirci Özel

Etabı”nın Lefkoşa’nın kuzeyinde de koşulan parkuru iptal edildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi, “artık yokum” dedi.

Atletizmde Yiğitcan Hekimoğlu olmasa, koşmasa Türkiye’de dünyada, ülke atletizmin A’sını duymayacağız.

Hentbolda gençler kavgaya tutuştu.

BTM’de yumruklar havada uçuştu.

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Siyasete atılan ve görevini bırakacağını açıklayan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na spor yazarları plaket verdi. Spora hizmet eden başka federasyon başkanı ya da yöneticisi yokmuş gibi davranıldı…

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Girne’de dopinge ev sahipliği yaptık.

Dopingli vücutçular gelip yarıştı.

Yarışmanın sonuçları hiçbir yerde yok.

Hakemler kimdi bilen yok.

Kim birinci geldi, kim ikinci oldu bilinmiyor.

Sadece üçüncüyü biliyor kamuoyu.

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Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı, derece almış sporcuları dışlıyor.

Sporculara “Artık önünüzü açmayacam, kesecem” diyor.

Kardeşi sporcu tehdit ediyor.

“Öldürecem seni” diyor sporculara.

Yetmiyor, basını da ayni tehdit, öldürecem.

22 yıldır spor yazarlığı yapıyorum kapımın önüne gelip kimse kemik koymadı. Öldürecem demedi.

Bir federasyonda yapılan yanlışlıkları, nefretleri, kinleri, sporcu ve çocuk harcamalarını yazdım diye, kapımın önüne kemik koyuyor ilaçlı zihniyetler.

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Gelişim çağındaki çocuklara ağırlık çalışması yaptırılıyor.

Oysa uzmanlar ve ben diyorum ki 5-15 yaş arasındaki çocuklara ağırlık çalışması yaptırılması sakıncalıdır. Yaptırılamaz.

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Başbakan “geliştirdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Sporumuz istenilen düzeyde değil” diyor.

Lefkoşa’da 2, Gazimağusa’da 4 gencimiz uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanıyor haberlerini okuyoruz gazetelerde… .Ve bir gencimiz, aşırı süratten kaza geçirdiğini söylüyor haber bültenleri.

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Okul sporları ne durumda?

Milli Olimpiyat Komitesi nerde?

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KKTC Meclisi nisap sorunu nedeniyle toplanamıyor.

Cem Karaca’nın söylediği o müthiş şarkı geldi aklıma birden…

İşte geldik gidiyoruz, bilinmez bir diyara.

Eskiden karpuz idik, şimdi döndük biz hıyara.