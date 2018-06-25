İşte Girne'de Kazanan Meclis Üyeleri
25/06/2018
Girne bölgesinde kazanan belediye meclis üyeleri belli oldu.
Girne’de UBP’den 7, CTP’den 5, HP’den 2 ve YDP’den 1 kişi Belediye Meclis Üyesi oldu.
Partilere göre kazanan isimler şöyle:
Ali Tektan UBP
Hatice Aşık UBP
Hakan Onurlu UBP
Burcu Karakay UBP
Hüseyin Ayrılmazkardeşler UBP
Fırat Güçlüsoy UBP
Özben Kalfa UBP
Haşim Yücel CTP
Ayşe Karalıgil CTP
Pelin Kutluba CTP
Khaled El Haj CTP
Sadi Erdendoğ CTP
Ziya Egemen Sencer TDP
Burak Güler HP
Derya Hoca HP
Mehmet Nur Ateş YDP