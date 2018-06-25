İşte Girne'de Kazanan Meclis Üyeleri

Girne bölgesinde kazanan belediye meclis üyeleri belli oldu.

Girne’de UBP’den 7, CTP’den 5, HP’den 2 ve YDP’den 1 kişi Belediye Meclis Üyesi oldu.

Partilere göre kazanan isimler şöyle:

Ali Tektan UBP

Hatice Aşık UBP

Hakan Onurlu UBP

Burcu Karakay UBP

Hüseyin Ayrılmazkardeşler UBP

Fırat Güçlüsoy UBP

Özben Kalfa UBP

Haşim Yücel CTP

Ayşe Karalıgil CTP

Pelin Kutluba CTP

Khaled El Haj CTP

Sadi Erdendoğ CTP

Ziya Egemen Sencer TDP

Burak Güler HP

Derya Hoca HP

Mehmet Nur Ateş YDP