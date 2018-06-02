İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Merkez Bankası müdahalesi sonrası düşen dolar fiyatlarını altın da takip etmiş ve geçtiğimiz hafta içerisinde düşüşler yaşanmıştı. Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 2 Haziran Cumartesi yani bugün dünkü fiyatını koruyan altının gramı 193,38'den alınırken 193,52 lira civarından satılıyor. İşte yatırımcısının yüzü güldüren Kapalıçarşı'da altın fiyatları...

Altın sabah saatlerinde güne 193-194 lira seviyesinde başladı 2 Haziran Cumartesi günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 2.6.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini dalgalı bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

193,38 liradan alınırken, 193,52 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 305,77 liradan alınırken 312,74 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 609,63'den alınırken 625,49 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1270,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

ürkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.