İşte güncel altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları 17 Temmuz: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
17/07/2018
Altın fiyatları yükselme eğilimine girdi. 17 Temmuz Salı günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla küçük yükselişini sürdürdü. Altın kaç lira? Altın 193-194 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
193,52 liradan alınırken, 193,56 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 308,90 liradan alınırken 315,94 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın da 615,86'dan alınırken 631,88 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1268,00 liradan alınıp 1283,00 liradan alıcı buluyor.