İşte Güney Kıbrıs'ın covid-19 tablosu

Güney Kıbrıs covid-19 nedeniyle alarm durumuna geçti. Rum Sağlık bakanlığı tarafından 28 Aralık’ta yapılan açıklamada COVID-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı 113'e çıktığı kaydedildi.

153 COVID-19 hastasının 51'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle ölen kişilerin %65’inin erkek (74kişi), %35’inin ise kadın (39 kişi) olduğunu açıkladı

Hastalıktan ölenlerin yaş ortalaması ise 80 olarak kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları şöyle:

-Toplamda 153 COVID-19 hastası tedavi ediliyor ve bunların 51'inin durumu ağır.

-Kritik durumdaki 51 hastadan 28'i Yoğun Bakım Ünitesinde, 23'ü Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edilmektedir.

Hastanelerdeki durum da açıklandı

Gazimağusa 63 hasta - Yoğun Bakım Ünitesi 5 - COVID Odası 58



Lefkoşa 48 hasta - Yoğun Bakım Ünitesi 27 - COVID Odası 15 - Artırılmış Bakım Ünitesi – 6



Limasol 39 hasta – COVID Odası 26 - Artırılmış Bakım Ünitesi – 12 Yoğun Bakım Ünitesi – 1

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29/12/2020 11:45