HABER KIBRIS

İşte günün maç sonuçları

Süper Lig  ve Birinci Lig'de günün sonuçları belli oldu.

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27/04/2019

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İşte günün maç sonuçları

 

Futbol Liglerinde Günün Sonuçları...

Süper Lig:

Çetinkay 1 - Girne Halk Evi 3

 Birinci Lig:

Çanakkale 0 - Ozanköy 0,

Düzkaya 1- Yalova 0,

Doğancı 1 - Göçmenköy 3

Mormenekşe 2- Değirmenlik 1,

Hamitköy 3- Maraş 0,

Yeniboğaziçi 1 - Karşıyaka 3,

Akova Vuda 3 - Mesarya 1

***

BTM 2.Lig

1.Grup Güvercinlik-Tuzla: 2-3

Çayönü-Pile: 1-3

Yenişehir-Akdoğan Akıncılar: 2-6

***

BTM 2.Lig 3.Grup

Tepebaşı-Kalkanlı: 0-0

***

BTM 2.Lig 4.Grup

Gülgün Süt Düzova-Kırıkkale: 3-2

Dilekkaya-Mutluyaka: 2-0

BTM 2.Lig 5.Grup

Civisil-Ötüken: 0-3 Karadeniz 61-İskele Trabzsonspor: 1-4

BTM 2.Lig 6.Grup

Kumyalı-Ardahan: 1-0 Yarköy-Yeni Erenköy: 3-1

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TAGS: futbol, haber, kıbrıs
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