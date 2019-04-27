İşte günün maç sonuçları
Süper Lig ve Birinci Lig'de günün sonuçları belli oldu.
27/04/2019
Futbol Liglerinde Günün Sonuçları...
Süper Lig:
Çetinkay 1 - Girne Halk Evi 3
Birinci Lig:
Çanakkale 0 - Ozanköy 0,
Düzkaya 1- Yalova 0,
Doğancı 1 - Göçmenköy 3
Mormenekşe 2- Değirmenlik 1,
Hamitköy 3- Maraş 0,
Yeniboğaziçi 1 - Karşıyaka 3,
Akova Vuda 3 - Mesarya 1
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BTM 2.Lig
1.Grup Güvercinlik-Tuzla: 2-3
Çayönü-Pile: 1-3
Yenişehir-Akdoğan Akıncılar: 2-6
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BTM 2.Lig 3.Grup
Tepebaşı-Kalkanlı: 0-0
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BTM 2.Lig 4.Grup
Gülgün Süt Düzova-Kırıkkale: 3-2
Dilekkaya-Mutluyaka: 2-0
BTM 2.Lig 5.Grup
Civisil-Ötüken: 0-3 Karadeniz 61-İskele Trabzsonspor: 1-4
BTM 2.Lig 6.Grup
Kumyalı-Ardahan: 1-0 Yarköy-Yeni Erenköy: 3-1