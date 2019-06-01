Meclis Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi koalisyon hükümetinin güven oylaması için bugün olağanüstü toplandı.

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin Perşembe gece yarısından önce tamamlanmasının ardından güvenoylaması bir tam gün sonra ve açık oyla yapıldı.

Açık oyla yapılan hükümet oylamasında, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. Oylamaya 9 milletvekili katılmadı.

İşte güvenoylamasına katılmayan vekiller :

Koral Çağman,

Sıla Usar İncirli,

Özdil Nami,

Hüseyin Özgürgün,

Fikri Toros,

Bertan Zaroğlu,

Sunat Atun İzinli,

Teberrüken Uluçay

Armağan Çandan

Oylamaya katılmayan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun izinli, Meclis Başkanı ve CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ve CTP milletvekili Armağan Candan’ın görevli olduğu belirtildi. Güvenoyu vermesine şüpheyle bakılan Halkın Partisi Miletvekili Hasan Topal ve Ulusal Birlik Psrtisi Milletvekli Önder Sennaroğlu evet dedi