İşte hamile kadınların en hassas olduğu konu!

Hamile kadınların en çok hassas olduğu konulardan biri bebeğinin yeterli beslenmesi ve gelişiminin normal ve sağlıklı olmasıdır. Genellikle bebeğimizin beslenmesi için o kadar meşgul oluruz ki sıra kendi beslememize geldiğinde bunu görmezden geliriz. Doğumda alınan her kilo fayda değildir. Gereğinden fazla kilo alımı hem doğum anını tehlikeye sokar hem de sağlığımız açısından zararlıdır. Peki gebelikte ne kadar kilo alınmalı?

Hem bebeğin hem annenin kendisi için gerekli tüm vitaminleri düzenli bir şekilde alması her ikisinin sağlığı açısından son derece faydalıdır. Gebelik döneminde her anne adayının kilo alımı birbirinden farklıdır. Kimi anne aşırı kilo alırken kimi anne çok kilo almadan sanıldığının aksine sağlıklı bir hamilelik geçirir. Anne adayının bu dönemde yiyeceği yemeklerin yağ ve şeker oranlarına dikkat etmesi meyve, sebze, kuruyemiş gibi ürünleri de menüsünden ihmal etmemesi gerekir. İlk zamanlarda yavaş olan kilo alımı gebeliğin bitiminde günden güne artabilir. Zayıf bir vücuda sahip anne adayı 18 kg alarak hamileliğini sağlıklı bir şekilde sonlandırırken kilolu bir annenin 6 kilo alması ile bu sağlıklı durum eşit olabilir. Gebeliğin ilk 3 ayında alınan ortalama kilo genellikle 1-2 kilo arasındadır. Bu durumun ilerleyen zamanlarda yavaşça artması normal olarak görülür.

GEBELİKTE KAÇ KİLO ALMAK NORMAL?

Normal kilolu bir insanda doktorların önerdiği kilo miktarı 9-15 kg gebelik öncesi zayıf kişilerde 12-18 kg gebeliğe kilolu başlayan anne adaylarının ise alması gereken kilo miktarı 8-9 kilo arasında olmalıdır. Fazla kilolu kadınlar hamilelik sürecinde ve doğum sırasında çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabilir. Bu dönem porsiyon miktarını iyi ayarlamak hamur işlerini abartmadan tüketilmek önerilir. Gebelikte az kilo almakta anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda bebekte beslenme yetersizliği görülebilir. Doktorunuzun takibi ve önerilerini dikkate alarak rahat ve sağlıklı bir hamilelik süreci atlatabilirsiniz. Hamilelik döneminde hareketsiz kalmakta vücudun hantallaşmasına ve alınan yağın sürekli depolanmasına neden olur. Günde en az 1-2 saat yürüyüş yapmak bebeğiniz ve sizin için son derece yararlı olabilir. Genetik etmenler, metebolizma, hamilelik döneminde kusmalarda kilo alımında değişiklik yaratabilir. Bu dönem doğal ürünler tüketmek atıştırmalıklardan uzak durmak kilo alımınızın normal olarak ilerlemesini sağlayabilir.

21/10/2019 15:18