İşte Huawei krizinin Google'a maliyeti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Huawei ile ilişkilerini sonlandırdı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor.

Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Google'ın bu krizden kaybı ne olacak? Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google'ın Huawei'nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak.

Zira Google, uygulama marketi Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyordu. Google için en kötü senaryo ise Huawei'in başarılı bir şekilde kendi işletim sistemini oluşturabilmesi.

Huawei bir süredir tıpkı Apple gibi kendi işletim sistemine sahip olabilmek için ciddi mesai harcıyordu.

Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz yıl Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Google ekosisteminde yer almayı tercih etmelerine rağmen B planı olarak kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.